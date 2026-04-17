Bourdeaux

Fête du 15 Août

Le village Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Toute la journée marché artisanal et du terroir, produits locaux.Vide-greniers

Après-midi jeux pour tous avec Tours de Jeux

Repas en soirée Soupe au pistou au Parc de la Recluse. Repas animé par le groupe A cinq Sous

Bal animé par DJ FAB

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Le village Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes comitequinzeaout@gmail.com

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English :

All day craft and local produce market, garage sale

Afternoon games for all with Tours de Jeux

Evening meal: Pistou soup in the Parc de la Recluse. Dinner hosted by the group A cinq Sous

Ball with DJ FAB

L’événement Fête du 15 Août Bourdeaux a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux