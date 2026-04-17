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Fête du 15 Août Bourdeaux

Fête du 15 Août Bourdeaux samedi 15 août 2026.

Adresse : Le village

Ville : 26460 Bourdeaux

Département : Drôme

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Tarif :

Bourdeaux

Fête du 15 Août

Le village Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Toute la journée marché artisanal et du terroir, produits locaux.Vide-greniers
Après-midi jeux pour tous avec Tours de Jeux
Repas en soirée Soupe au pistou au Parc de la Recluse. Repas animé par le groupe A cinq Sous
Bal animé par DJ FAB
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Le village Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   comitequinzeaout@gmail.com

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English :

All day craft and local produce market, garage sale
Afternoon games for all with Tours de Jeux
Evening meal: Pistou soup in the Parc de la Recluse. Dinner hosted by the group A cinq Sous
Ball with DJ FAB

L’événement Fête du 15 Août Bourdeaux a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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