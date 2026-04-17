Fête du 15 Août Bourdeaux
Fête du 15 Août Bourdeaux samedi 15 août 2026.
Bourdeaux
Fête du 15 Août
Le village Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Toute la journée marché artisanal et du terroir, produits locaux.Vide-greniers
Après-midi jeux pour tous avec Tours de Jeux
Repas en soirée Soupe au pistou au Parc de la Recluse. Repas animé par le groupe A cinq Sous
Bal animé par DJ FAB
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Le village Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes comitequinzeaout@gmail.com
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English :
All day craft and local produce market, garage sale
Afternoon games for all with Tours de Jeux
Evening meal: Pistou soup in the Parc de la Recluse. Dinner hosted by the group A cinq Sous
Ball with DJ FAB
L’événement Fête du 15 Août Bourdeaux a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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