Bourdeaux

Nouvelles du Conte Lodoïs Doré Contes d’animaux pas si bêtes

Champ Roch (petite scéne) Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 11:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Lodoïs vous propose une composition de contes d’animaux créée pour l’occasion !

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Champ Roch (petite scéne) Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 14 37 99 festival@nouvellesduconte.org

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English :

Lodoïs brings you a specially-created composition of animal tales!

L’événement Nouvelles du Conte Lodoïs Doré Contes d’animaux pas si bêtes Bourdeaux a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux