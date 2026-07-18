Atelier cyanotype : la magie du bleu, Pierresvives, Montpellier

Informations pratiques

Atelier cyanotype : la magie du bleu 19 septembre – 16 décembre Pierresvives Hérault

limité à 15 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-12-16T15:30:00+01:00 – 2026-12-16T17:30:00+01:00

Dans le cadre du bicentenaire de la photographie, les Archives départementales de l’Hérault proposent un atelier de découverte du cyanotype, un procédé photographique ancien aux teintes bleues caractéristiques. Les participants sont invités à expérimenter eux-mêmes ce procédé en réalisant des tirages à partir d’images issues des fonds d’archives. Par exposition à la lumière et révélation à l’eau, les photographies prennent forme. Repartez avec vos propores créations !

Pierresvives 907, rue du professeur Blayac, Montpellier Montpellier 34000 Mosson Hérault Occitanie 04 67 67 37 00 https://pierresvives.herault.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://pierresvives.herault.fr/ »}] Domaine départemental : Archives départementales, médiathèque départementale, animations culturelles et expositions

Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, les Archives départementales de l’Hérault proposent un atelier de découverte du cyanotype, un procédé photographique ancien aux teintes bleues Les à…

©département de l’Hérault