Atelier cyanotype, Les Petites Écuries, Nantes
samedi 25 juillet 2026 · Les Petites Écuries · Nantes
Informations pratiques
Atelier cyanotype 25 juillet et 29 août Les Petites Écuries Loire-Atlantique
Tarif solidaire : 18€ / Tarif réduit : 24€ / Tarif plein : 29€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T10:00:00+02:00 – 2026-07-25T13:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T10:00:00+02:00 – 2026-08-29T13:00:00+02:00
L’atelier commence par une promenade dans la ville pour observer et collecter des végétaux et/ou minéraux. De retour aux Petites Écuries, les éléments récoltés sont classés et positionnés sur des feuilles enduites d’une préparation photo-sensible (Cyanotype). Ces feuilles sont exposées au soleil puis mises dans l’eau pour faire apparaître l’empreinte de la composition. Les participant.es réalisent ensuite un herbier subjectif des lieux traversés, sous la forme d’une fresque déployée sur les murs. Chacun·e repart avec sa production.
Conditions :
– Nombre : Jusqu’à 12 personnes
– Durée : 3 heures
– Dates : samedis 25 juillet & 29 août (10h-13h)
Les Petites Écuries 1-4 square Mathurin Méheut, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lespetitesecuriesnantes.fr/%C3%A9t%C3%A9-2026-ateliers-transmission-savoir-faire »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lesfactotum.fr »}]
Atelier botanique et photographique autour du cyanotype est animé par Grégory Valton, artiste photographe et fondateur des Éditions Paris-Brest.
Photographie : Grégory Valton
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