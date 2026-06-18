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Atelier Cyanotype Place Balségur Monflanquin

Atelier Cyanotype Place Balségur Monflanquin

Atelier Cyanotype Place Balségur Monflanquin jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : Place Balségur

Adresse : Café Culturel Descaratz ancien CFA

Ville : 47150 Monflanquin

Département : Lot-et-Garonne

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Monflanquin

Atelier Cyanotype

Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 17:00:00
fin : 2026-07-30 19:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Atelier animé par Marta, au Patio
Atelier animé par Marta, au Patio   .

Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67  descaratz@gmail.com

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English : Atelier Cyanotype

Workshop led by Marta, at the Patio

L’événement Atelier Cyanotype Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Coeur de Bastides

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