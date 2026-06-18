Atelier Cyanotype Place Balségur Monflanquin
Atelier Cyanotype Place Balségur Monflanquin jeudi 30 juillet 2026.
Monflanquin
Atelier Cyanotype
Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 17:00:00
fin : 2026-07-30 19:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Atelier animé par Marta, au Patio
Atelier animé par Marta, au Patio .
Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com
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English : Atelier Cyanotype
Workshop led by Marta, at the Patio
L’événement Atelier Cyanotype Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Coeur de Bastides
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