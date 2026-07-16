Atelier Cyanotype, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse
samedi 25 juillet 2026 · Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy · Toulouse
Informations pratiques
Atelier Cyanotype Samedi 25 juillet, 14h30 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Haute-Garonne
10€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T14:30:00+02:00 – 2026-07-25T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-25T14:30:00+02:00 – 2026-07-25T16:30:00+02:00
À partir d’affiches présentées dans l’exposition, découvrez la technique du cyanotype, procédé photographique ancien permettant de révéler une image aux nuances bleues grâce à la lumière du soleil.
Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 40 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-dupuy.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229772839515 »}] Le musée accueille l’une des plus belles collections d’arts graphiques et d’arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d’horlogerie ancienne de rang international. Métro : ligne B – station Carmes
Avec l’association Les Mirettes
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