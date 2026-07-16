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Atelier Cyanotype, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse

samedi 25 juillet 2026 · Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy · Toulouse

Atelier Cyanotype, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Lieu
Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy
Adresse
13 rue de la Pleau 31000 Toulouse
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
10€

Atelier Cyanotype Samedi 25 juillet, 14h30 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Haute-Garonne

10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T14:30:00+02:00 – 2026-07-25T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-25T14:30:00+02:00 – 2026-07-25T16:30:00+02:00

À partir d’affiches présentées dans l’exposition, découvrez la technique du cyanotype, procédé photographique ancien permettant de révéler une image aux nuances bleues grâce à la lumière du soleil.

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 40 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-dupuy.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229772839515 »}] Le musée accueille l’une des plus belles collections d’arts graphiques et d’arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d’horlogerie ancienne de rang international. Métro : ligne B – station Carmes
Avec l’association Les Mirettes

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