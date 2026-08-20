Atelier Cyanotype, Musée montagnard, Les Houches

Informations pratiques

Atelier Cyanotype Dimanche 20 septembre, 10h00 Musée montagnard Haute-Savoie

Sur réservation avant la veille 18h. Dès 8 ans, ouvert aux adultes sans enfant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Initiez-vous au cyanotype, un des premiers procédés de tirage photographique, pour créer votre propre paysage d’alpage.

Atelier proposé en partenariat avec l’association Dans l’temps

Musée montagnard 2 place de l’église 74310 Les Houches Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 07 60 04 14 26 [{« type »: « phone », « value »: « 0760041426 »}, {« type »: « email », « value »: « musee-montagnard@ccvcmb.fr »}] Le musée Montagnard, installé dans l’une des plus anciennes maisons du chef-lieu, présente une importante collection d’objets utilisés autrefois dans la haute vallée de l’Arve pour les tâches agropastorales aussi bien dans les fermes de village que dans les chalets d’alpage.

Trois pièces de l’habitat traditionnel sont reconstituées et redonnent vie au patrimoine rural local : le pèle (la chambre et pièce à vivre), l’outa (la cuisine) et le sarto (cellier). Deux salles accueillent les expositions temporaires. Au rez-de-chaussée, sont exposés des objets relatifs au traitement du lait, aux modes de portage, aux travaux des champs et à l’immigration des Houchards au 19e siècle.

Initiez-vous au cyanotype, un des premiers procédés de tirage photographique, pour créer votre propre paysage d’alpage.

©Marina Favret