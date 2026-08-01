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AGENDA · Les Houches

Conférence de l’École de Physique des Houches Espace Animation Les Houches

jeudi 27 août 2026 · Espace Animation · Les Houches

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Espace Animation
Adresse
27 pl de la Mairie
Ville
74310 Les Houches
Département
Haute-Savoie
Tarif

Les Houches

Conférence de l’École de Physique des Houches

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:00:00
fin : 2026-08-27 19:30:00

Date(s) :
2026-08-27

Peut-on entendre la forme d’une bouteille ? par Nalini Anantharaman, Collège de France.
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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62  info@leshouches.com

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English :

Can We Hear the Shape of a Bottle? by Nalini Anantharaman, Collège de France.

L’événement Conférence de l’École de Physique des Houches Les Houches a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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