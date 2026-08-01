Conférence de l’École de Physique des Houches Espace Animation Les Houches
jeudi 27 août 2026 · Espace Animation · Les Houches
Informations pratiques
Les Houches
Conférence de l’École de Physique des Houches
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:00:00
fin : 2026-08-27 19:30:00
Date(s) :
2026-08-27
Peut-on entendre la forme d’une bouteille ? par Nalini Anantharaman, Collège de France.
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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@leshouches.com
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English :
Can We Hear the Shape of a Bottle? by Nalini Anantharaman, Collège de France.
L’événement Conférence de l’École de Physique des Houches Les Houches a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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