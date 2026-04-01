Lillebonne

Atelier cyanotype (spécial famille)

Place de l’Europe Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 14:00:00

fin : 2026-04-23 16:00:00

Date(s) :

2026-04-23

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Jeudi 23 avril de 14h00 à 16h00 à la MJC de Lillebonne

Public Adultes et enfants (les moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte, à partir de 3 ans)

Réservation MJC ou au 02 35 38 04 16

Le cyanotype est une technique photographique historique et magique en utilisant un produit sensible à la lumière UV, vous obtiendrez des tirages d’un bleu intense une fois exposés au soleil.

Au programme

Réalisation d’empreintes végétales (feuilles, fleurs) ou d’objets insolites sur papier sensibilisé.

Exposition au soleil et développement (le contact avec la lumière crée l’image).

Chaque participant repartira avec l’équivalent de deux feuilles A4 de cyanotypes uniques réalisés sur place.

Le matériel et les produits (non dangereux) sont fournis.

Atelier animé par Claire Béteille Artiste photographe .

Place de l’Europe Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 04 16

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English : Atelier cyanotype (spécial famille)

L’événement Atelier cyanotype (spécial famille) Lillebonne a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme