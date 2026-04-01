Lillebonne

Printemps des familles Balade contée

Allée de la Cayenne Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 09:30:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

En famille, profitez d’une balade contée autour des animaux et de la forêt au bois de la Cayenne. RDV le 28 avril à 9h30 au bois de la Cayenne.

En famille pour les enfants à partir de 2 ans. Sur réservation. .

Allée de la Cayenne Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 84 50 50

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English : Printemps des familles Balade contée

L’événement Printemps des familles Balade contée Lillebonne a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme