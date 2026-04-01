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Veni, Ludi, Vici ! je suis venu, j’ai joué, j’ai gagné Lillebonne

Veni, Ludi, Vici ! je suis venu, j’ai joué, j’ai gagné Lillebonne mercredi 22 avril 2026.

Adresse : Rue Victor Hugo

Ville : 76170 Lillebonne

Département : Seine-Maritime

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Lillebonne

Veni, Ludi, Vici ! je suis venu, j’ai joué, j’ai gagné

Rue Victor Hugo Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :
2026-04-22

Préparez-vous à relever les des défis ! Les Romains étaient des as des jeux, qu’ils soient de stratégies, de hasard ou d’adresse. Venez découvrir, jouer et fabriquer des pièces et figurines de jeux romain qui amusaient petits et grands.
Atelier jeune public pour les enfants de 6 à 12 ans, sur réservation.   .

Rue Victor Hugo Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 65 20 00  theatreromain.lillebonne@seinemaritime.fr

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English : Veni, Ludi, Vici ! je suis venu, j’ai joué, j’ai gagné

L’événement Veni, Ludi, Vici ! je suis venu, j’ai joué, j’ai gagné Lillebonne a été mis à jour le 2026-04-13 par Seine-Maritime Attractivité

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