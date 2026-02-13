Atelier Dans la peau d’un street artiste Fillé

Atelier Dans la peau d’un street artiste

Rue du Canal Fillé Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 15:00:00

fin : 2026-10-23 16:00:00

Date(s) :

2026-08-19 2026-09-16 2026-10-23

Faire sortir l’art dans la rue pour le rendre accessible à tous, tel est le projet de la Communauté de communes du Val de Sarthe qui fait appel à la street artiste Pollène Eymon pour habiller un tunnel sur la nouvelle voie verte entre La Suze-sur-Sarthe et Malicorne‑sur‑Sarthe.

Avec le concours des habitants du territoire, Pollène Eymon réalise une fresque sur le thème des mobilités et de la nature. Le travail de création de cette oeuvre collaborative fait l’objet d’une exposition au Centre d’Art de l’île Moulinsart d’août à octobre 2026. Après une découverte animée de l’exposition, les enfants expérimentent les différentes techniques traditionnellement utilisées par les street artistes pour créer une œuvre en plein air.

6€ par participants 6 ans et + durée 1h à 1h30 .

Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@valleedelasarthe.fr

English :

Bringing art out into the street to make it accessible to all is the project of the Communauté de communes du Val de Sarthe, which has called on street artist Pollène Eymon to decorate a tunnel on the new greenway between La Suze-sur-Sarthe and Malicorne-sur-Sarthe.

