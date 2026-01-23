Atelier danse contemporaine Viadanse Belfort

Atelier danse contemporaine

Viadanse 3 Avenue de l’Espérance Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Atelier danse contemporaine, tout public avec Romual Kaboré, danseur de la Cie EDA, Ambra Senatore

Des ateliers de pratique tout public (dès 15 ans) sont organisés à VIADANSE une fois par mois.

Proposés par les artistes et compagnies en résidence, ils invitent le public à expérimenter les processus de création au travers de la pratique. .

Viadanse 3 Avenue de l’Espérance Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier danse contemporaine

L’événement Atelier danse contemporaine Belfort a été mis à jour le 2026-01-23 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)