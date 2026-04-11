Atelier danse et dessin parent-enfant avec Evie Danse à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Atelier danse et dessin parent-enfant avec Evie Danse à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 17:00:00

fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-22

Partagez un moment de complicité unique en mouvement et en couleurs lors d’un atelier ludique et créatif à vivre en famille au bord de l’Èvre.

Située à quelques kilomètres de Saint-Florent-le-Vieil, sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais, la Drain’Guette met à l’honneur les acteurs locaux à travers une programmation foisonnante. Ce site ombragé, halte idéale au bord de l’eau, est le lieu parfait pour s’initier, créer ou partager de bons moments en famille. Entre deux animations, les visiteurs peuvent savourer des produits locaux en planche apéro pendant que les enfants profitent pleinement du parc à gosses avec ses jeux et ses tracteurs.

Pour ce rendez-vous complice intergénérationnel, la guinguette s’associe à Evie Danse pour proposer un atelier original mêlant expression corporelle et arts plastiques. Programmé sur deux samedis, cet atelier invite parents et enfants à s’exprimer par le mouvement avant de coucher leurs émotions sur le papier à travers le dessin. Une expérience sensorielle, amusante et poétique à partager ensemble au cœur de la nature.

Dès 19h, la soirée se prolonge de manière gourmande avec des propositions culinaires qui changent selon les dates

– Le samedi 18 juillet Le foodtruck Le Cabanon Vert s’installe sur place pour vous régaler avec ses savoureux plats marocains.

– Le samedi 22 août Le foodtruck Chawarma prend le relais pour vous régaler avec ses kebabs maison.

Ces spécialités viennent s’ajouter à l’offre habituelle de boissons locales et de planches de la guinguette, une formule idéale pour clore cet après-midi familial dans une ambiance chaleureuse au fil de l’eau. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

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English :

Share a unique moment of complicity in movement and color during a playful and creative family workshop on the banks of the river Èvre.

L’événement Atelier danse et dessin parent-enfant avec Evie Danse à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges