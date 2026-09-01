Atelier danse(s) avec Catherine Café associatif l’Imaginaire Lalinde

Informations pratiques

Lalinde

Atelier danse(s) avec Catherine

Café associatif l’Imaginaire 4 Rue du Pont Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Tout en s’amusant, découvrez les bases de danses du cha-cha, rumba, samba, salsa, paso-doble, tango de salon, valse, rock n’roll, charleston, et bien d’autres.

15h-16h: débutants (si minimum de 10 inscrits)

16h-18h tous niveaux .

Café associatif l’Imaginaire 4 Rue du Pont Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 17 60 63

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English : Atelier danse(s) avec Catherine

L’événement Atelier danse(s) avec Catherine Lalinde a été mis à jour le 2026-08-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides