Informations pratiques

Lalinde

Soirée insolite brame du cerf

Mairie Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 19:00:00

fin : 2026-09-17 22:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Venez participer à une soirée insolite autour du brame du cerf.

Au programme présentation de la symbolique du cerf à travers les époques suivie d’une balade de découverte et d’écoute du brame.

Prévoir pique-nique, tabouret pliant ou de quoi s’asseoir, lampe de poche ou frontale, chaussure de marche (passage pouvant être boueux).

Place limitées, réservation obligatoire.

En cas d’intempéries, la sortie sera reportée au mercredi 23 septembre. .

Mairie Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 52 41 68 artetnaturemauzac@gmail.com

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English : Soirée insolite brame du cerf

L’événement Soirée insolite brame du cerf Lalinde a été mis à jour le 2026-08-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides