Atelier d’apprentissage au vélo pour les enfants, Brioux-sur-Boutonne parking des écoles, Brioux-sur-Boutonne

Atelier d’apprentissage au vélo pour les enfants Mercredi 27 mai, 14h00 Brioux-sur-Boutonne parking des écoles Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00

Sur inscription – 12 enfants maximum par créneau :

14h – 15h

15h – 16h

16h – 17h

Chaque enfant doit venir avec son vélo et son casque.

Brioux-sur-Boutonne parking des écoles Brioux-sur-Boutonne Brioux-sur-Boutonne 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/e/SXBMvXwvf3 »}]

Après-midi d’apprentissage au vélo pour les enfants