Atelier d’apprentissage au vélo pour les enfants, Brioux-sur-Boutonne parking des écoles, Brioux-sur-Boutonne
Atelier d’apprentissage au vélo pour les enfants, Brioux-sur-Boutonne parking des écoles, Brioux-sur-Boutonne mercredi 27 mai 2026.
Atelier d’apprentissage au vélo pour les enfants Mercredi 27 mai, 14h00 Brioux-sur-Boutonne parking des écoles Deux-Sèvres
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00
Sur inscription – 12 enfants maximum par créneau :
14h – 15h
15h – 16h
16h – 17h
Chaque enfant doit venir avec son vélo et son casque.
Brioux-sur-Boutonne parking des écoles Brioux-sur-Boutonne Brioux-sur-Boutonne 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/e/SXBMvXwvf3 »}]
Après-midi d’apprentissage au vélo pour les enfants