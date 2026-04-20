Ateliers d’apprentissage du vélo pour les enfants (Mai à vélo) Brioux-sur-Boutonne
Ateliers d’apprentissage du vélo pour les enfants (Mai à vélo) Brioux-sur-Boutonne mercredi 27 mai 2026.
Brioux-sur-Boutonne
Ateliers d’apprentissage du vélo pour les enfants (Mai à vélo)
2 Route de Coulonges Brioux-sur-Boutonne Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-27 17:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Mercredi 20 mai Sauzé-entre-Bois, Place du Grand Puits
Mercredi 27 mai Brioux-sur-Boutonne, Parking des écoles
Sur inscription 12 enfants maximum par créneau
14h 15h
15h 16h
16h 17h
Chaque enfant doit venir avec son vélo et son casque. .
2 Route de Coulonges Brioux-sur-Boutonne 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Ateliers d’apprentissage du vélo pour les enfants (Mai à vélo)
L’événement Ateliers d’apprentissage du vélo pour les enfants (Mai à vélo) Brioux-sur-Boutonne a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Pays Mellois