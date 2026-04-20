Brioux-sur-Boutonne

Ateliers d’apprentissage du vélo pour les enfants (Mai à vélo)

2 Route de Coulonges Brioux-sur-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:00:00

fin : 2026-05-27 17:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Mercredi 20 mai Sauzé-entre-Bois, Place du Grand Puits

Mercredi 27 mai Brioux-sur-Boutonne, Parking des écoles

Sur inscription 12 enfants maximum par créneau

14h 15h

15h 16h

16h 17h

Chaque enfant doit venir avec son vélo et son casque. .

2 Route de Coulonges Brioux-sur-Boutonne 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Ateliers d’apprentissage du vélo pour les enfants (Mai à vélo)

L’événement Ateliers d’apprentissage du vélo pour les enfants (Mai à vélo) Brioux-sur-Boutonne a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Pays Mellois