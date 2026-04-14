Essai de vélo adapté (assis ou à bras) à Brioux-sur-Boutonne, 9 b Av. de Royan, 79170 Brioux-sur-Boutonne, Brioux-sur-Boutonne
Essai de vélo adapté (assis ou à bras) à Brioux-sur-Boutonne, 9 b Av. de Royan, 79170 Brioux-sur-Boutonne, Brioux-sur-Boutonne mardi 26 mai 2026.
Essai de vélo adapté (assis ou à bras) à Brioux-sur-Boutonne 26 – 29 mai 9 b Av. de Royan, 79170 Brioux-sur-Boutonne Deux-Sèvres
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-26T08:00:00+02:00 – 2026-05-26T10:00:00+02:00
Fin : 2026-05-29T08:00:00+02:00 – 2026-05-29T10:00:00+02:00
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Organisé par Melioris Centre De Santé de Lellis à Brioux-sur-Boutonne
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Essai de vélo adapté (assis ou à bras)
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Informations et recommandations sur la mobilité active par l’EAPA au sein du CDS
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Tout public, de 8 h à 10 h
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Pas d’inscription, sur présentation spontanée
9 b Av. de Royan, 79170 Brioux-sur-Boutonne brioux-sur-boutonne Brioux-sur-Boutonne 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Essai de vélo adapté (assis ou à bras)