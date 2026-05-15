Conférence les usines de Melle Salle de la Boutonnaise Brioux-sur-Boutonne
Conférence les usines de Melle Salle de la Boutonnaise Brioux-sur-Boutonne mardi 2 juin 2026.
Brioux-sur-Boutonne
Conférence les usines de Melle
Salle de la Boutonnaise 20 Place du Champ de Foire Brioux-sur-Boutonne Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 19:00:00
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-06-02
Conférence de Dominique Brunet de la Société historique du Pays Mellois sur les usines de Melle.
Gratuit. .
Salle de la Boutonnaise 20 Place du Champ de Foire Brioux-sur-Boutonne 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine dominique.brunet31@wanadoo.fr
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English : Conférence les usines de Melle
L’événement Conférence les usines de Melle Brioux-sur-Boutonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Pays Mellois
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