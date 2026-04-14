Atelier d’aromathérapie familiale dans une distillerie d’huile essentielle, Distillerie des 4 Vallées, Chamaloc

Atelier d’aromathérapie familiale dans une distillerie d’huile essentielle Mardi 2 juin, 10h00 Distillerie des 4 Vallées Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T10:00:00+02:00 – 2026-06-02T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T10:00:00+02:00 – 2026-06-02T13:00:00+02:00

Cet atelier a été conçu pour une attente très concrète : arrêter d’avoir des huiles essentielles “qui sentent bon” mais qu’on n’ose pas utiliser. Pendant 3 heures, vous apprenez les bases d’une aromathérapie familiale simple, claire et sécurisée, encadrée par une productrice de plantes médicinales diplômée en aromathérapie.

La séance démarre par une visite de la distillerie orientée aromathérapie : d’où viennent les huiles, comment elles sont produites, et ce qui fait la différence entre une huile essentielle, une eau florale et un “parfum”. Vous enchaînez avec un atelier olfactif pour (re)connaître les essences locales incontournables (lavande fine, lavandin, etc.) et associer chaque odeur à des usages réalistes.

Ensuite, place au cœur du sujet : les règles d’utilisation pour la famille (gestes, précautions, erreurs à éviter, choix des formes d’application). Puis vous passez à la partie la plus utile : vous fabriquez votre préparation adaptée à vos besoins, parmi plusieurs options (roll-on, stick inhalateur, lotion, mélange “sommeil / air / rhume”…). Vous repartez avec votre création prête à l’emploi et la méthode pour refaire à la maison, sans improvisation !

Distillerie des 4 Vallées 302 chemin des Garandons 26150 Chamaloc Chamaloc 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 06 16 66 78 47 http://www.lavandes.fr/ https://www.facebook.com/distillerie.lavande/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.reservation.lavandes.fr/activites/atelier-aromatherapie.html »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 75 22 20 14 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lavandes.fr »}] Contact :Alain AUBANEL

Comprenez enfin quoi utiliser, comment, et pour qui : 3 heures d’aromathérapie familiale, guidées par une productrice diplômée, avec votre préparation personnalisée à emporter. Atelier aromathérapie Aromathérapie familiale

Distillerie des 4 Vallées