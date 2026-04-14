Randonnée familiale dans les champs de lavande du Vercors, Distillerie des 4 Vallées, Chamaloc

Randonnée familiale dans les champs de lavande du Vercors Mardi 2 juin, 17h00 Distillerie des 4 Vallées Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T17:00:00+02:00 – 2026-06-02T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T17:00:00+02:00 – 2026-06-02T20:00:00+02:00

Cette randonnée, c’est le Vercors en version accessible : un vrai bol d’air, une immersion olfactive et une lecture intelligente du paysage. Pendant 3 heures, un guide-animateur local vous emmène sur un itinéraire varié, entre champs de lavande (en fleurs jusqu’à fin juillet), passages en forêt et panoramas sur les montagnes.

Au fil du sentier, vous découvrirez l’histoire du massif du Vercors et du village de Chamaloc, mais aussi le “backstage” de la lavande : cycle de culture, floraison, rôle écologique, et ce que l’on fait réellement de cette plante au-delà de la carte postale. La balade intègre aussi une dimension nature : vous approchez le site de réintroduction des vautours fauves et vous ouvrez l’œil sur la faune locale (dont le castor), pour comprendre la biodiversité du territoire.

La randonnée se termine comme il faut : retour à la distillerie, verre de sirop de lavande artisanal (à l’eau de source du Vercors), et un temps d’explications simple sur l’alambic. Une expérience complète : nature, culture, terroir… avec une vraie conclusion conviviale.

Distillerie des 4 Vallées 302 chemin des Garandons 26150 Chamaloc Chamaloc 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 06 16 66 78 47 http://www.lavandes.fr/ https://www.facebook.com/distillerie.lavande/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.reservation.lavandes.fr/activites/randonnee-dans-les-champs.html »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lavandes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 75 22 20 14 »}] Contact :Alain AUBANEL

Une randonnée courte, mais qui coche tout : lavande en fleurs, histoires du Vercors, faune sauvage… et un verre de sirop maison pour conclure à la distillerie. Randonnée lavande Champs de lavande

Distillerie des 4 Vallées