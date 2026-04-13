Visite guidée à la Distillerie des 4 Vallées, Distillerie des 4 Vallées, Chamaloc

Visite guidée à la Distillerie des 4 Vallées 5 – 7 juin Distillerie des 4 Vallées Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T10:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Au pied du Vercors, la Distillerie des 4 Vallées vous ouvre ses portes pour une visite guidée pédagogique, vivante et sensorielle. Ici, on ne “regarde” pas la lavande : on la comprend, on la sent, on apprend à la choisir et à l’utiliser.

Pendant 1h, votre guide vous emmène au cœur d’une exploitation familiale fondée en 1930, toujours en activité. Vous découvrez :

L’histoire de la lavande et pourquoi elle est devenue un pilier de notre quotidien (parfumerie, bien-être, usages domestiques, etc.).

Les grandes familles de lavandes : lavande fine, lavandin, lavande aspic… et comment les différencier (culture, odeur, usages, rendements).

Les marchés et débouchés : à quoi servent les fleurs issues de milliers d’hectares cultivés en France (huiles essentielles, eaux florales, cosmétiques, arômes…).

La distillation expliquée simplement : des méthodes traditionnelles aux procédés actuels (vocabulaire, étapes, logique “de la fleur au flacon”).

Un atelier olfactif interactif : comparaison guidée des profils aromatiques (lavande, lavandin, aspic) + repères concrets pour choisir selon vos besoins.

Une conclusion pratique : comment utiliser vos flacons d’huiles essentielles et d’eaux florales au quotidien, avec des conseils clairs et responsables.

Après la visite, vous pouvez prolonger l’expérience à votre rythme : espace “mémoire de la distillation” avec des anciens alambics, balade libre à proximité, puis passage en boutique de producteurs (plus de 300 références artisanales et françaises).

Distillerie des 4 Vallées 302 chemin des Garandons 26150 Chamaloc Chamaloc 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 06 16 66 78 47 http://www.lavandes.fr/ https://www.facebook.com/distillerie.lavande/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.reservation.lavandes.fr/ »}] Contact :Alain AUBANEL

Visite guidée d’1h à la Distillerie des 4 Vallées : histoire, variétés, techniques de distillation, atelier olfactif et conseils d’usage. Expérience accessible à tous, idéale en famille ou en groupe.

Distillerie des 4 Vallées