Atelier de distillation à l’ancienne de la lavande au pied du Vercors, Distillerie des 4 Vallées, Chamaloc

Atelier de distillation à l’ancienne de la lavande au pied du Vercors 1 et 3 juin Distillerie des 4 Vallées Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T17:00:00+02:00 – 2026-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T17:00:00+02:00 – 2026-06-03T19:00:00+02:00

Ici, on ne vous raconte pas la distillation : vous la vivez. L’atelier “distillation à l’ancienne” est une expérience immersive, conçue pour faire comprendre les gestes du métier, et surtout pour créer un souvenir concret : vous récoltez, vous observez, vous sentez, vous repartez avec votre flacon.

Pendant 2 heures, vous commencez par une mise en contexte claire : ce qu’est une distillerie agricole, ce que l’on distille, et comment un alambic transforme une plante en huile essentielle. Puis direction les champs : faucille en main, vous coupez la lavande, la regroupez en ballots, et revenez à la distillerie où l’alambic préchauffé est prêt à travailler.

La suite se passe “au cœur des machines” : observation du fonctionnement, repères simples pour comprendre vapeur/condensation/séparation, et visite des anciens alambics restaurés. L’atelier se termine par une séquence sensorielle et conviviale : olfaction guidée pour différencier lavande et lavandin, dégustation d’un sirop de lavande artisanal à l’eau de source du Vercors, puis remise du flacon souvenir.

Distillerie des 4 Vallées 302 chemin des Garandons 26150 Chamaloc Chamaloc 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 06 16 66 78 47 http://www.lavandes.fr/ https://www.facebook.com/distillerie.lavande/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.reservation.lavandes.fr/activites/atelier-distillation.html »}] Contact :Alain AUBANEL

Pendant 2 heures, passez “de la fleur au flacon” : vous coupez la lavande à la faucille, alimentez un alambic traditionnel, sentez, goûtez… et repartez avec votre huile essentielle. Atelier distillation Distillation à l’ancienne

Distillerie des 4 Vallées