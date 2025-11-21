Saint-Laurent-en-Grandvaux

Atelier d’aromathérapie

12 Rue du Crêt des Pesières Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:30:00

fin : 2026-05-03 11:30:00

Date(s) :

2026-05-03

Atelier Aromathérapie Stress & Fatigue

Tu te sens épuisé(e) ? Débordé(e) par le stress du quotidien ?

Viens découvrir le pouvoir des huiles essentielles pour retrouver équilibre et vitalité !

Dimanche 3 mai | 9h30 11h30

Sam Fée du Bien 12 rue du Crêt des Pesières, 39150 Saint-Laurent-en-Grandvaux

45€ personne .Sur réservation uniquement

Au programme

Qu’est-ce qu’une huile essentielle ?

Ses modes d’extraction

Ses utilisations (inhalation, diffusion, application…)

Exemples de synergies anti-stress et anti-fatigue

Préparation de ta propre synergie

Questions Réponses

Tu repars avec

Ta synergie personnalisée, fabriquée de tes mains pendant l’atelier

Un livret complet pour utiliser les HE en toute autonomie

Les fiches des huiles essentielles

Un atelier sérieux et indépendant

J’ai une formation scientifique en aromathérapie et j’anime cet atelier avec passion et rigueur. Il s’agit d’un espace de transmission et d’apprentissage.

Je ne vends aucun produit. Tu es libre de te procurer tes huiles essentielles où tu le souhaites.

Les places sont limitées, réserve vite

Infos & réservation 06 30 20 58 74

Apprends à utiliser les huiles essentielles en toute sécurité, dans une ambiance douce et bienveillante .

12 Rue du Crêt des Pesières Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 20 58 74 samfeedubien@sfr.fr

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English : Atelier d’aromathérapie

L’événement Atelier d’aromathérapie Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-04-18 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)