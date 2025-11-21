Atelier d’aromathérapie Saint-Laurent-en-Grandvaux
Atelier d’aromathérapie Saint-Laurent-en-Grandvaux dimanche 3 mai 2026.
Saint-Laurent-en-Grandvaux
Atelier d’aromathérapie
12 Rue du Crêt des Pesières Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:30:00
fin : 2026-05-03 11:30:00
Date(s) :
2026-05-03
Atelier Aromathérapie Stress & Fatigue
Tu te sens épuisé(e) ? Débordé(e) par le stress du quotidien ?
Viens découvrir le pouvoir des huiles essentielles pour retrouver équilibre et vitalité !
Dimanche 3 mai | 9h30 11h30
Sam Fée du Bien 12 rue du Crêt des Pesières, 39150 Saint-Laurent-en-Grandvaux
45€ personne .Sur réservation uniquement
Au programme
Qu’est-ce qu’une huile essentielle ?
Ses modes d’extraction
Ses utilisations (inhalation, diffusion, application…)
Exemples de synergies anti-stress et anti-fatigue
Préparation de ta propre synergie
Questions Réponses
Tu repars avec
Ta synergie personnalisée, fabriquée de tes mains pendant l’atelier
Un livret complet pour utiliser les HE en toute autonomie
Les fiches des huiles essentielles
Un atelier sérieux et indépendant
J’ai une formation scientifique en aromathérapie et j’anime cet atelier avec passion et rigueur. Il s’agit d’un espace de transmission et d’apprentissage.
Je ne vends aucun produit. Tu es libre de te procurer tes huiles essentielles où tu le souhaites.
Les places sont limitées, réserve vite
Infos & réservation 06 30 20 58 74
Apprends à utiliser les huiles essentielles en toute sécurité, dans une ambiance douce et bienveillante .
12 Rue du Crêt des Pesières Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 20 58 74 samfeedubien@sfr.fr
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English : Atelier d’aromathérapie
L’événement Atelier d’aromathérapie Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-04-18 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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