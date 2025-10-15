Atelier d’arpentage sur le livre Forêt d’écriture Le bourg Lormes
Début : 2026-04-21 14:30:00
fin : 2026-04-21 17:30:00
2026-04-21
Découvrez la lecture collective avec le livre Forêt d’écriture de Claudie Hunzinger, puis construisez une réflexion avec les autres participants sur ce livre en discutant de l’ouvrage. Dans le cadre du Festival La Balade des Mots .
Le bourg Bibliothèque Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 90 96 50 nicolfrancoise77@gmail.com
