Ateliers et Rencontres Make Ici Lormes samedi 25 avril 2026.
Make Ici Le bourg Lormes Nièvre
Début : 2026-04-25 16:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
2026-04-25
Lors de cette après-midi, profitez de 3 ateliers différents:
à 11h, Atelier cuisine avec des plantes sauvages après une balade accompagnée d’Isabelle Lepeule
à 14h, retrouver Isabelle Lepeule, écrivaine, et Camille Poulains, paysanne herboriste, pour une rencontre sur le plaisir de la cueillette
Et pour finir cet après-midi, rendez-vous à 16h pour une rencontre avec l’écrivaine Anouk Lejczyk et la présidente d’Adret Morvan Marie-Agnès Brun sur le sujet de la forêt et comment la respecter. .
Make Ici Le bourg Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 90 96 50 nicolfrancoise77@gmail.com
