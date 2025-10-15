Ateliers et Rencontres Make Ici Lormes

Ateliers et Rencontres

Début : 2026-04-25 16:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

2026-04-25

Lors de cette après-midi, profitez de 3 ateliers différents:

à 11h, Atelier cuisine avec des plantes sauvages après une balade accompagnée d’Isabelle Lepeule

à 14h, retrouver Isabelle Lepeule, écrivaine, et Camille Poulains, paysanne herboriste, pour une rencontre sur le plaisir de la cueillette

Et pour finir cet après-midi, rendez-vous à 16h pour une rencontre avec l’écrivaine Anouk Lejczyk et la présidente d’Adret Morvan Marie-Agnès Brun sur le sujet de la forêt et comment la respecter. .

