La forêt, un lieu inspirant et vivant Le bourg Lormes

La forêt, un lieu inspirant et vivant

Le bourg Jardin Fleuri Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 18:00:00

fin : 2026-04-23 20:00:00

Date(s) :

2026-04-23

La forêt un lieu inspirant et vivant, Rencontre avec Eric Angenot un auteur, peintre et dessinateur et Virginie Leblanc une animatrice nature et bien-être. Savoir contempler et prendre soin de la forêt. Dans le cadre du Festival La Balade des Mots .

Le bourg Jardin Fleuri Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 90 96 50 nicolfrancoise77@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La forêt, un lieu inspirant et vivant

L’événement La forêt, un lieu inspirant et vivant Lormes a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs