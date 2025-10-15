La forêt, un lieu inspirant et vivant Le bourg Lormes
La forêt, un lieu inspirant et vivant Le bourg Lormes jeudi 23 avril 2026.
La forêt, un lieu inspirant et vivant
Le bourg Jardin Fleuri Lormes Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 18:00:00
fin : 2026-04-23 20:00:00
Date(s) :
2026-04-23
La forêt un lieu inspirant et vivant, Rencontre avec Eric Angenot un auteur, peintre et dessinateur et Virginie Leblanc une animatrice nature et bien-être. Savoir contempler et prendre soin de la forêt. Dans le cadre du Festival La Balade des Mots .
Le bourg Jardin Fleuri Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 90 96 50 nicolfrancoise77@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La forêt, un lieu inspirant et vivant
L’événement La forêt, un lieu inspirant et vivant Lormes a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs