Concert de jazz Jazzclub Lormes La Recycl’ Lormes

La Recycl’ 23 Rue Paul Barreau Lormes Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 19 EUR
Début : 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-07-30 23:00:00
2026-02-28 2026-04-25 2026-05-23 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-10-24 2026-12-27
En 2026, le Jazz Club Lormes va célébrer ses 10 ans
avec 12 concerts de février à décembre
5 concerts hors-saison en février, avril, mai, octobre, le samedi soir,
et le dimanche en décembre.
L’Estival Jazz’Morvan 2026, ce sera 7 concerts pendant l’été
avec un concert chaque jeudi du 16 juillet au 27 août 2026
28 février DEL CAMPO, HUCHARD, MORELLI, SCHORP QUARTET
25 avril DAVID SAUZAY QUARTET
23 mai LAURENT MAUR & DOMINIQUE VANTOMME QUARTET
16 juillet JAZZ MEMORIES QUARTET
23 juillet NAÏMA QUARTET
30 juillet DEXTER GOLDBERG TRIO
6 août programmation en cours
13 août programmation en cours
20 août GABRIEL DELMAS QUARTET
27 août PIERRE MANETTI QUARTET
24 octobre ROMAN REIDID QUARTET
27 décembre programmation en cours .
La Recycl’ 23 Rue Paul Barreau Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
