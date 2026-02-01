Concert de jazz Jazzclub Lormes La Recycl’ Lormes

Concert de jazz Jazzclub Lormes

La Recycl’ 23 Rue Paul Barreau Lormes Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-07-30 23:00:00

Date(s) :

2026-02-28 2026-04-25 2026-05-23 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-10-24 2026-12-27

En 2026, le Jazz Club Lormes va célébrer ses 10 ans

avec 12 concerts de février à décembre

5 concerts hors-saison en février, avril, mai, octobre, le samedi soir,

et le dimanche en décembre.

L’Estival Jazz’Morvan 2026, ce sera 7 concerts pendant l’été

avec un concert chaque jeudi du 16 juillet au 27 août 2026

28 février DEL CAMPO, HUCHARD, MORELLI, SCHORP QUARTET

25 avril DAVID SAUZAY QUARTET

23 mai LAURENT MAUR & DOMINIQUE VANTOMME QUARTET

16 juillet JAZZ MEMORIES QUARTET

23 juillet NAÏMA QUARTET

30 juillet DEXTER GOLDBERG TRIO

6 août programmation en cours

13 août programmation en cours

20 août GABRIEL DELMAS QUARTET

27 août PIERRE MANETTI QUARTET

24 octobre ROMAN REIDID QUARTET

27 décembre programmation en cours .

La Recycl’ 23 Rue Paul Barreau Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de jazz Jazzclub Lormes

L’événement Concert de jazz Jazzclub Lormes Lormes a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs