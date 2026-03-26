Concert en plein air Camping de l’étang du Goulot Lormes
Concert en plein air Camping de l’étang du Goulot Lormes mercredi 5 août 2026.
Concert en plein air
Camping de l’étang du Goulot 2 Rue des Campeurs Lormes Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:00:00
fin : 2026-08-05 19:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Vivez l’été en musique à Lormes!
Venez profiter de plusieurs concerts en plein air au camping de l’Etang du Goulot à Lormes.
Au programme, des groupes variés et des artistes passionnés.
Que vous veniez en famille, entre amis, ou bien seuls, les soirées concerts sont les évènements à ne pas manquer cet été à Lormes!
Venez nombreux!
Programme 5 aout 2026, concert Jean-Michel GRANDJEAN .
Camping de l’étang du Goulot 2 Rue des Campeurs Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 43 40 95 campingdugoulot@gmail.com
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English : Concert en plein air
L’événement Concert en plein air Lormes a été mis à jour le 2026-03-26 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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