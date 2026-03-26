Concert en plein air Camping de l’étang du Goulot Lormes

Concert en plein air

Camping de l’étang du Goulot 2 Rue des Campeurs Lormes Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 18:00:00

fin : 2026-08-05 19:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Vivez l’été en musique à Lormes!

Venez profiter de plusieurs concerts en plein air au camping de l’Etang du Goulot à Lormes.

Au programme, des groupes variés et des artistes passionnés.

Que vous veniez en famille, entre amis, ou bien seuls, les soirées concerts sont les évènements à ne pas manquer cet été à Lormes!

Venez nombreux!

Programme 5 aout 2026, concert Jean-Michel GRANDJEAN .

Camping de l’étang du Goulot 2 Rue des Campeurs Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 43 40 95 campingdugoulot@gmail.com

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English : Concert en plein air

L’événement Concert en plein air Lormes a été mis à jour le 2026-03-26 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)