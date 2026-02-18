Visite commentée à Lormes en Néerlandais Office de tourisme Lormes

Visite commentée à Lormes en Néerlandais

Office de tourisme 5, Route d’Avallon Lormes Nièvre

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12 12:00:00

2026-08-12

Visite guidée en néerlandais de Lormes Les lieux cachés Ensemble, nous parcourons la petite ville de Lormes et découvrons de nombreux coins, ruelles et allées cachés, pleins d’histoires et de faits amusants. Entre autres, les histoires des Dames de Lormes, du canon explosé et de L’Express du Morvan défilent. Nous profitons également d’une vue panoramique impressionnante de la région et nous plongeons dans l’histoire autrefois riche de Lormes. Départ à 10 heures à l’office du tourisme 3,5 km de marche max. 2 heures .

Office de tourisme 5, Route d’Avallon Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 45 23 00 03 miguel.bouttry@ccmorvan.fr

