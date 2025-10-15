Course de Côte Lormes Lormes

Course de Côte

Lormes Gorges de Narvau Lormes Nièvre

Début : 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

2026-07-11

Course de côte de Lormes

A partir de 15h samedi, à partir de 8h dimanche. Véhicules de Sport, production, vhc et démo.

Essais libres

Essais chronométrés

Course .

Lormes Gorges de Narvau Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 82 74

English : Course de Côte

