Course de Côte Lormes Lormes

Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
2026-07-11
Course de côte de Lormes
A partir de 15h samedi, à partir de 8h dimanche. Véhicules de Sport, production, vhc et démo.
Essais libres
Essais chronométrés
Course .
Lormes Gorges de Narvau Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 82 74
English : Course de Côte
