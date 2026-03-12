Et si vous découvriez le quotidien d’un agriculteur… hameaux du villages Lormes
Et si vous découvriez le quotidien d’un agriculteur… hameaux du villages Lormes samedi 11 juillet 2026.
Lormes
Et si vous découvriez le quotidien d’un agriculteur…
hameaux du villages Exploitations agricoles Lormes Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 11:30:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01
On vous propose, une rencontre conviviale directement sur une exploitation agricole
Pour comprendre une journée type d’agriculteur
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Echanger sur les liens entre agriculture, société et enjeux internationaux .
hameaux du villages Exploitations agricoles Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 31 55 contact@lormes.fr
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English : Et si vous découvriez le quotidien d’un agriculteur…
L’événement Et si vous découvriez le quotidien d’un agriculteur… Lormes a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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