Et si vous découvriez le quotidien d’un agriculteur… hameaux du villages Lormes samedi 11 juillet 2026.

Lormes

Et si vous découvriez le quotidien d’un agriculteur…

hameaux du villages Exploitations agricoles Lormes Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 11:30:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01

On vous propose, une rencontre conviviale directement sur une exploitation agricole

Pour comprendre une journée type d’agriculteur

Partager les réalités du monde paysan aujourd’hui

Echanger sur les liens entre agriculture, société et enjeux internationaux .

hameaux du villages Exploitations agricoles Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 31 55 contact@lormes.fr

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English : Et si vous découvriez le quotidien d’un agriculteur…

L’événement Et si vous découvriez le quotidien d’un agriculteur… Lormes a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs