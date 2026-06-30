Concert DJAWN AND THE DUDES La Zone Bleue Lormes

Informations pratiques

Lormes

Concert DJAWN AND THE DUDES

La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04 22:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Un trio basé dans le Morvan qui fait vibrer le blues, le rock et la country avec un son à la fois brut et authentique. Batterie, basse guitare et harmonica se mêlent pour créer une ambiance chaleureuse et énergique. .

La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 33 60 36

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English : Concert DJAWN AND THE DUDES

L’événement Concert DJAWN AND THE DUDES Lormes a été mis à jour le 2026-06-24 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)