Concert DJAWN AND THE DUDES La Zone Bleue Lormes
samedi 4 juillet 2026 · La Zone Bleue · Lormes
Informations pratiques
Lormes
Concert DJAWN AND THE DUDES
La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04 22:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Un trio basé dans le Morvan qui fait vibrer le blues, le rock et la country avec un son à la fois brut et authentique. Batterie, basse guitare et harmonica se mêlent pour créer une ambiance chaleureuse et énergique. .
La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 33 60 36
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English : Concert DJAWN AND THE DUDES
L’événement Concert DJAWN AND THE DUDES Lormes a été mis à jour le 2026-06-24 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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