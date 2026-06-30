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AGENDA · Lormes

Concert DJAWN AND THE DUDES La Zone Bleue Lormes

samedi 4 juillet 2026 · La Zone Bleue · Lormes

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
La Zone Bleue
Adresse
12 Rue Paul Barreau
Ville
58140 Lormes
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Lormes

Concert DJAWN AND THE DUDES

La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04 22:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Un trio basé dans le Morvan qui fait vibrer le blues, le rock et la country avec un son à la fois brut et authentique. Batterie, basse guitare et harmonica se mêlent pour créer une ambiance chaleureuse et énergique.   .

La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 33 60 36 

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English : Concert DJAWN AND THE DUDES

L’événement Concert DJAWN AND THE DUDES Lormes a été mis à jour le 2026-06-24 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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