Lormes

Festival participatif au profit des enfants

Lormes Lormes Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 08:30:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Festival participatif au profit des enfants De 8h30 à 23h à Lormes roller, foot, jeux plein air organisés par l’école maternelle /USL Foot, jeux d’eau, jeux gonflables, cinéma en plein air film à 19h (3€), 21h petit concert DJ, stand de maquillage, ateliers artistiques, 23h match de foot (DJ), brocante…Présentation Swixim sur vidéo projecteur, annonces immobilières et artisans. Buvette et Restauration sur place. Organisé par Swixim p.bernard@swixim.com .

Lormes Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté p.bernard@swixim.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival participatif au profit des enfants

L’événement Festival participatif au profit des enfants Lormes a été mis à jour le 2026-06-21 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs