Festival participatif au profit des enfants Lormes
Festival participatif au profit des enfants Lormes samedi 4 juillet 2026.
Lormes
Festival participatif au profit des enfants
Lormes Lormes Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 08:30:00
fin : 2026-07-04 23:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Festival participatif au profit des enfants De 8h30 à 23h à Lormes roller, foot, jeux plein air organisés par l’école maternelle /USL Foot, jeux d’eau, jeux gonflables, cinéma en plein air film à 19h (3€), 21h petit concert DJ, stand de maquillage, ateliers artistiques, 23h match de foot (DJ), brocante…Présentation Swixim sur vidéo projecteur, annonces immobilières et artisans. Buvette et Restauration sur place. Organisé par Swixim p.bernard@swixim.com .
Lormes Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté p.bernard@swixim.com
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English : Festival participatif au profit des enfants
L’événement Festival participatif au profit des enfants Lormes a été mis à jour le 2026-06-21 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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