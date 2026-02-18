Visite commentée de la ville de Lormes Office de Tourisme Lormes

Visite commentée de la ville de Lormes

Office de Tourisme 5, Route d'Avallon Lormes Nièvre

Début : 2026-07-07 18:00:00

fin : 2026-08-18 19:30:00

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Prenez le temps de découvrir, à pied, cette Cité de Caractère de Bourgogne Franche Comté, perchée sur un premier contrefort du Morvan. Au gré de la balade, vous visiterez son patrimoine bâti et naturel classé mais aussi ses ruelles typiques abritant de jolis détails d’architecture, ses galeries d’art témoignant d’une vie culturelle active.

Départ de l’Office de tourisme à 18h. Durée 2h. Circuit de 4 km environ.

Infos et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme. .

Office de Tourisme 5, Route d’Avallon Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 82 74 florence.saugeras@ccmorvan.fr

