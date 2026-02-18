Visite commentée de la ville de Lormes Office de Tourisme Lormes
Visite commentée de la ville de Lormes Office de Tourisme Lormes mardi 7 juillet 2026.
Visite commentée de la ville de Lormes
Office de Tourisme 5, Route d’Avallon Lormes Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-08-18 19:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Prenez le temps de découvrir, à pied, cette Cité de Caractère de Bourgogne Franche Comté, perchée sur un premier contrefort du Morvan. Au gré de la balade, vous visiterez son patrimoine bâti et naturel classé mais aussi ses ruelles typiques abritant de jolis détails d’architecture, ses galeries d’art témoignant d’une vie culturelle active.
Départ de l’Office de tourisme à 18h. Durée 2h. Circuit de 4 km environ.
Infos et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme. .
Office de Tourisme 5, Route d’Avallon Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 82 74 florence.saugeras@ccmorvan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite commentée de la ville de Lormes
L’événement Visite commentée de la ville de Lormes Lormes a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs