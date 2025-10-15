LORMUSIC Place François Mitterrand Lormes

LORMUSIC

Place François Mitterrand Le bourg Lormes Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 11:30:00

fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :

2026-06-20

Grande Fête de la Musique Lormusic.

Ce sera la Grande Fête de la Musique de Lormes, un événement gratuit, proposé et organisé par la Plaque des Goûts avec le soutien de la Ville de Lormes et la participation des commerçants, des artisans, et des entreprises de Lormes. Des Cafés-concerts de 11h à 13h et une Grande Scène, Place de la Mairie de 16h à minuit avec une dizaine de formations talentueuses à découvrir. Ne manquez surtout pas cette journée festive de Musique dans la charmante ville de Lormes. Barbecue en soirée .

Place François Mitterrand Le bourg Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 31 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LORMUSIC

L’événement LORMUSIC Lormes a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs