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Portes Ouvertes du Hangar 58 EBE des Portes du Morvan Lormes

Portes Ouvertes du Hangar 58 EBE des Portes du Morvan Lormes

Portes Ouvertes du Hangar 58 EBE des Portes du Morvan Lormes samedi 13 juin 2026.

Lieu : EBE des Portes du Morvan

Adresse : 6 rue des Theureaux

Ville : 58140 Lormes

Département : Nièvre

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Lormes

Portes Ouvertes du Hangar 58

EBE des Portes du Morvan 6 rue des Theureaux Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 17:30:00

Date(s) :
2026-06-13

Portes Ouvertes du Hangar 58 à Lormes. Parking Henri Bachelin.
Grande braderie, stands artisans, restauration gauloise sur place   .

EBE des Portes du Morvan 6 rue des Theureaux Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 71 04 90 

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English : Portes Ouvertes du Hangar 58

L’événement Portes Ouvertes du Hangar 58 Lormes a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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