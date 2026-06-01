Portes Ouvertes du Hangar 58 EBE des Portes du Morvan Lormes samedi 13 juin 2026.

Lormes

Portes Ouvertes du Hangar 58

EBE des Portes du Morvan 6 rue des Theureaux Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13 17:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Portes Ouvertes du Hangar 58 à Lormes. Parking Henri Bachelin.

Grande braderie, stands artisans, restauration gauloise sur place .

EBE des Portes du Morvan 6 rue des Theureaux Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 71 04 90

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English : Portes Ouvertes du Hangar 58

L’événement Portes Ouvertes du Hangar 58 Lormes a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs