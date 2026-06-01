Portes Ouvertes du Hangar 58 EBE des Portes du Morvan Lormes
Portes Ouvertes du Hangar 58 EBE des Portes du Morvan Lormes samedi 13 juin 2026.
Lormes
Portes Ouvertes du Hangar 58
EBE des Portes du Morvan 6 rue des Theureaux Lormes Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 17:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Portes Ouvertes du Hangar 58 à Lormes. Parking Henri Bachelin.
Grande braderie, stands artisans, restauration gauloise sur place .
EBE des Portes du Morvan 6 rue des Theureaux Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 71 04 90
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English : Portes Ouvertes du Hangar 58
L’événement Portes Ouvertes du Hangar 58 Lormes a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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