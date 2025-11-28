Brocante Camping de l’étang du Goulot Lormes
Brocante Camping de l’étang du Goulot Lormes mardi 14 juillet 2026.
Brocante
Camping de l’étang du Goulot 2 Rue des Campeurs Lormes Nièvre
Début : 2026-07-14 07:00:00
fin : 2026-07-14 17:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Vous souhaitez vous débarrasser d’anciennes affaires ou vous en procurer des nouvelles ? Passez nous voir au camping de L’étang du Goulot à Lormes (58) le 14 juillet 2025 à partir de 7H pour une brocante festive.
Un concert animera cet évènement à partir de 12H pour le plaisir de tous.
Si vous souhaitez installer un stand pour vendre vos affaires, contactez nous pour vous inscrire .
Camping de l’étang du Goulot 2 Rue des Campeurs Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 43 40 95
