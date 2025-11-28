Brocante Camping de l’étang du Goulot Lormes

Brocante

Vous souhaitez vous débarrasser d’anciennes affaires ou vous en procurer des nouvelles ? Passez nous voir au camping de L’étang du Goulot à Lormes (58) le 14 juillet 2025 à partir de 7H pour une brocante festive.

Un concert animera cet évènement à partir de 12H pour le plaisir de tous.

Si vous souhaitez installer un stand pour vendre vos affaires, contactez nous pour vous inscrire .

Camping de l’étang du Goulot 2 Rue des Campeurs Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 43 40 95

