Lormes

Ateliers de Création de Bijoux

Place François Mitterrand Le Poisson Volant Lormes Nièvre

Tarif : 150 – 150 – 150 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:00:00

fin : 2026-07-29 17:00:00

Date(s) :

2026-06-24 2026-07-29

Un atelier pour découvrir l’univers de la bijouterie ! Vivez une expérience créative inédite qui vous plonge dans l’univers de la bijouterie. Un atelier durant lequel vous apprenez les techniques de base, dessinez et fabriquez votre bijou vous-même. Aucune expérience n’est requise, juste l’envie de créer votre bijou unique ! .

Place François Mitterrand Le Poisson Volant Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 03 64 60

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English : Ateliers de Création de Bijoux

L’événement Ateliers de Création de Bijoux Lormes a été mis à jour le 2026-05-12 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)