Ateliers de Création de Bijoux Place François Mitterrand Lormes
Ateliers de Création de Bijoux Place François Mitterrand Lormes mercredi 24 juin 2026.
Lormes
Ateliers de Création de Bijoux
Place François Mitterrand Le Poisson Volant Lormes Nièvre
Tarif : 150 – 150 – 150 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:00:00
fin : 2026-07-29 17:00:00
Date(s) :
2026-06-24 2026-07-29
Un atelier pour découvrir l’univers de la bijouterie ! Vivez une expérience créative inédite qui vous plonge dans l’univers de la bijouterie. Un atelier durant lequel vous apprenez les techniques de base, dessinez et fabriquez votre bijou vous-même. Aucune expérience n’est requise, juste l’envie de créer votre bijou unique ! .
Place François Mitterrand Le Poisson Volant Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 03 64 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ateliers de Création de Bijoux
L’événement Ateliers de Création de Bijoux Lormes a été mis à jour le 2026-05-12 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Lormes (Nièvre)
- Atelier Bébés Lecteurs Rue Henri Bachelin Lormes 20 mai 2026
- Florilège #4 Au Jardin Fleuri, atelier Galerie Lormes 22 mai 2026
- Fête de la Pentecôte et foraine Etang du Goulot Lormes 22 mai 2026
- Atelier lecture et jeux à l’EHPAD EHPAD Lormes 26 mai 2026
- 17ème Fête du Jeu Lormoise Lormes 30 mai 2026