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3ème édition Tournoi de SIX gaston Desmerger Stade Lacroix Lormes

3ème édition Tournoi de SIX gaston Desmerger Stade Lacroix Lormes

3ème édition Tournoi de SIX gaston Desmerger Stade Lacroix Lormes samedi 13 juin 2026.

Lieu : Stade Lacroix

Adresse : Route de Château-Chinon

Ville : 58140 Lormes

Département : Nièvre

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Lormes

3ème édition Tournoi de SIX gaston Desmerger

Stade Lacroix Route de Château-Chinon Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Début du tournoi à partir de 9h30. Restauration sur place, musique toute la journée, ambiance conviviale   .

Stade Lacroix Route de Château-Chinon Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 46 82 41  lormes.us@lbfc-foot.fr

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English : 3ème édition Tournoi de SIX gaston Desmerger

L’événement 3ème édition Tournoi de SIX gaston Desmerger Lormes a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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