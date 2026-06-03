3ème édition Tournoi de SIX gaston Desmerger Stade Lacroix Lormes
3ème édition Tournoi de SIX gaston Desmerger Stade Lacroix Lormes samedi 13 juin 2026.
Lormes
3ème édition Tournoi de SIX gaston Desmerger
Stade Lacroix Route de Château-Chinon Lormes Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Début du tournoi à partir de 9h30. Restauration sur place, musique toute la journée, ambiance conviviale .
Stade Lacroix Route de Château-Chinon Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 46 82 41 lormes.us@lbfc-foot.fr
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English : 3ème édition Tournoi de SIX gaston Desmerger
L’événement 3ème édition Tournoi de SIX gaston Desmerger Lormes a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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