3ème édition Tournoi de SIX gaston Desmerger Stade Lacroix Lormes

Lormes

3ème édition Tournoi de SIX gaston Desmerger

Stade Lacroix Route de Château-Chinon Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Début du tournoi à partir de 9h30. Restauration sur place, musique toute la journée, ambiance conviviale .

Stade Lacroix Route de Château-Chinon Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 46 82 41 lormes.us@lbfc-foot.fr

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English : 3ème édition Tournoi de SIX gaston Desmerger

L’événement 3ème édition Tournoi de SIX gaston Desmerger Lormes a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs