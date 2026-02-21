Festival Un Week-end à Lormes Festival de musique à prix libre Etang du Goulot, 58140 Lormes Lormes

Festival Un Week-end à Lormes Festival de musique à prix libre

Etang du Goulot, 58140 Lormes Etang du Goulot Lormes Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-19 16:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Un Week-end à Lormes , c’est un village qui s’agite pour 3 jours de musique en plein cœur de l’été aux portes du Morvan. Proposant des répertoires de tradition chanson/rock français (en hommage au registre historique du festival de la chanson française ) l’association du festival propose des artistes issues des musiques actuelles dans toutes leurs diversités.

Un Week-end à Lormes , c’est aussi un engagement pour l’accessibilité culturelle et nous avons à cœur de continuer à donner accès au plus grand nombre avec notre politique du prix libre. .

Etang du Goulot, 58140 Lormes Etang du Goulot Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté festivaldelormesc@gmail.com

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L’événement Festival Un Week-end à Lormes Festival de musique à prix libre Lormes a été mis à jour le 2026-03-13 par Nièvre Attractive