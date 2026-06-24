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Concert Les Darons La Zone Bleue Lormes

Concert Les Darons La Zone Bleue Lormes vendredi 7 août 2026.

Lieu
La Zone Bleue
Adresse
12 Rue Paul Barreau
Ville
58140 Lormes
Département
Nièvre
Début
vendredi 7 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Lormes

Concert Les Darons

La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07 23:59:00

Date(s) :
2026-08-07

Avec leur quintet acoustique, Les Darons mettent les doigts dans la reprise pour notre plus grand plaisir!   .

La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 33 60 36 

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English : Concert Les Darons

L’événement Concert Les Darons Lormes a été mis à jour le 2026-06-24 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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