Concert Les Darons La Zone Bleue Lormes

Lormes

Concert Les Darons

La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07 23:59:00

Date(s) :

2026-08-07

Avec leur quintet acoustique, Les Darons mettent les doigts dans la reprise pour notre plus grand plaisir! .

La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 33 60 36

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English : Concert Les Darons

L’événement Concert Les Darons Lormes a été mis à jour le 2026-06-24 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)