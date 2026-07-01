Ateliers Sophrologie La Zone bleue Lormes

Informations pratiques

Lormes

Ateliers Sophrologie

La Zone bleue 12 rue Paul Barreau Lormes Nièvre

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:30:00

fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22

Cet été, offrez vous une parenthèse de Bien Etre au coeur de notre beau Morvan à la Zone Bleue de Lormes, véritable havre de paix.

Places limitées. Tous les samedis de 10h30 à 12h en juillet et en aout.

Chaque participant repartira avec un livret des exercices pratiqués, un enregistrement de visualisation disponible à vie.

Objectif ? Vous chouchouter, vous bichonner et faire de cet été un véritable tournant de douceur, de partage et de transformation intérieure.

Ouvert à tout le monde bien évidement !

Viviane JEANNOT .

La Zone bleue 12 rue Paul Barreau Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 34 51 99 contact@sophrosante.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers Sophrologie

L’événement Ateliers Sophrologie Lormes a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs