UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lormes

Ateliers Sophrologie La Zone bleue Lormes

samedi 25 juillet 2026 · La Zone bleue · Lormes

Ateliers Sophrologie La Zone bleue Lormes

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
La Zone bleue
Adresse
12 rue Paul Barreau
Ville
58140 Lormes
Département
Nièvre
Tarif
12 12 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Lormes

Ateliers Sophrologie

La Zone bleue 12 rue Paul Barreau Lormes Nièvre

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:30:00
fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :
2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22

Cet été, offrez vous une parenthèse de Bien Etre au coeur de notre beau Morvan à la Zone Bleue de Lormes, véritable havre de paix.
Places limitées. Tous les samedis de 10h30 à 12h en juillet et en aout.
Chaque participant repartira avec un livret des exercices pratiqués, un enregistrement de visualisation disponible à vie.
Objectif ? Vous chouchouter, vous bichonner et faire de cet été un véritable tournant de douceur, de partage et de transformation intérieure.

Ouvert à tout le monde bien évidement !
Viviane JEANNOT   .

La Zone bleue 12 rue Paul Barreau Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 34 51 99  contact@sophrosante.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers Sophrologie

L’événement Ateliers Sophrologie Lormes a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

À voir aussi à Lormes (Nièvre)