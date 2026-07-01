Ateliers Sophrologie La Zone bleue Lormes
samedi 25 juillet 2026 · La Zone bleue · Lormes
Informations pratiques
Lormes
Ateliers Sophrologie
La Zone bleue 12 rue Paul Barreau Lormes Nièvre
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:30:00
fin : 2026-08-08 12:00:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22
Cet été, offrez vous une parenthèse de Bien Etre au coeur de notre beau Morvan à la Zone Bleue de Lormes, véritable havre de paix.
Places limitées. Tous les samedis de 10h30 à 12h en juillet et en aout.
Chaque participant repartira avec un livret des exercices pratiqués, un enregistrement de visualisation disponible à vie.
Objectif ? Vous chouchouter, vous bichonner et faire de cet été un véritable tournant de douceur, de partage et de transformation intérieure.
Ouvert à tout le monde bien évidement !
Viviane JEANNOT .
La Zone bleue 12 rue Paul Barreau Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 34 51 99 contact@sophrosante.com
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English : Ateliers Sophrologie
L’événement Ateliers Sophrologie Lormes a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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