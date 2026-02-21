Festival de la Cour Denis

Chevigny Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Et y’aura des projections de films dans la grange le samedi après midi, ptit canap.

Pour la nourriture c’est bien simple il y’a un restaurant prévu avec des plats du jour ainsi que des sandwichs Merguez (option végétarienne). Il y a aussi un bar a jus, c’est très nutritif selon une étude du brave professeur Raoult

Pour la boisson c’est très simple également, il y a 2 bars un bar a bière et softs ainsi qu’un bar a vin avec un barman en sandales dans le respect de nos traditions communes.

www.festivaldelacourdenis.com .

Chevigny Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 82 74

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English : Festival de la Cour Denis

L’événement Festival de la Cour Denis Lormes a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs