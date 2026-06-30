Concert Le Before de La Cour Denis La Zone Bleue Lormes
mercredi 22 juillet 2026 · La Zone Bleue · Lormes
Informations pratiques
Lormes
Concert Le Before de La Cour Denis
La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22 23:59:00
Date(s) :
2026-07-22
Le Before du Festival de la Cour Denis En première partie Noir Noir Noir , un piano, un micro et une basse frappée, une voix étranglée, des comptines dark qui frisent la parano mais toujours un peu d’humour noir, noir, noir. En deuxième partie, Thee Agnès Muller . Comme dit Mymy , et c’est sa meilleure copine, le délire c’est genre pop bizarre . .
La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 33 60 36
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English : Concert Le Before de La Cour Denis
L’événement Concert Le Before de La Cour Denis Lormes a été mis à jour le 2026-06-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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