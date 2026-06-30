Concert Le Before de La Cour Denis La Zone Bleue Lormes

Informations pratiques

Lormes

Concert Le Before de La Cour Denis

La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22 23:59:00

Date(s) :

2026-07-22

Le Before du Festival de la Cour Denis En première partie Noir Noir Noir , un piano, un micro et une basse frappée, une voix étranglée, des comptines dark qui frisent la parano mais toujours un peu d’humour noir, noir, noir. En deuxième partie, Thee Agnès Muller . Comme dit Mymy , et c’est sa meilleure copine, le délire c’est genre pop bizarre . .

La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 33 60 36

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English : Concert Le Before de La Cour Denis

L’événement Concert Le Before de La Cour Denis Lormes a été mis à jour le 2026-06-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)