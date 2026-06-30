Concert Cymatique Quartet La Zone Bleue Lormes
vendredi 10 juillet 2026 · La Zone Bleue · Lormes
Informations pratiques
Lormes
Concert Cymatique Quartet
La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10 23:59:00
Date(s) :
2026-07-10
Baptiste à la batterie, Arnaud à la basse, Florent et Gaspard à la guitare, cet ensemble musical qui croise post-rock, influence jazz et mélodies pop nous communiquera des motifs colorés où l’on trouvera joie, énergie et cette touche de mélancolie douce caractéristique des compositions du duo originel. .
La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 33 60 36
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English : Concert Cymatique Quartet
L’événement Concert Cymatique Quartet Lormes a été mis à jour le 2026-06-24 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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