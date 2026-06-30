Concert Cymatique Quartet La Zone Bleue Lormes

Informations pratiques

Lormes

Concert Cymatique Quartet

La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10 23:59:00

Date(s) :

2026-07-10

Baptiste à la batterie, Arnaud à la basse, Florent et Gaspard à la guitare, cet ensemble musical qui croise post-rock, influence jazz et mélodies pop nous communiquera des motifs colorés où l’on trouvera joie, énergie et cette touche de mélancolie douce caractéristique des compositions du duo originel. .

La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 33 60 36

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English : Concert Cymatique Quartet

L’événement Concert Cymatique Quartet Lormes a été mis à jour le 2026-06-24 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)