Piano vélo Tour de France Le Début du Monde conte musical tous publics Le Relai.s des Futurs Lormes mardi 30 juin 2026.

Lormes

Piano vélo Tour de France Le Début du Monde conte musical tous publics

Le Relai.s des Futurs 15 Avenue du 8 Mai 1945 Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 18:00:00

fin : 2026-06-30 23:00:00

Date(s) :

2026-06-30

Pianovélo Tour de France

LE DÉBUT DU MONDE

Conte musical pour sortir de la nuit démocratique, au Relai·s des futurs, Lormes, mardi 30 juin.

18h: projection/débat court métrage sur une expérience de démocratie participative

19h15: apéro partagé

20h: spectacle le début du monde

Philippe Séranne et David Aubaile font le tour de France à vélo en 150 étapes en tractant 250kg de piano. L’un virtuose du verbe acéré, l’autre compagnon de route de Brigitte Fontaine, Salif Keita, Khaled et tant d’autres, ils *jouent, chantent, amusent *et surtout allègent l’immense accumulation de renoncement, de découragement, de frayeurs qui pèsent sur nos frêles épaules d’êtres conscients et réalistes face à l’avenir.

Une heure de grâce, de communion avec la musique, des paroles fortes qui disent vrai, qui sonnent juste et surtout la joie, la joie du fou roulant qui emporte le désespoir et ouvre une fenêtre de liberté dans nos quotidiens assoupis…

Un spectacle qui regonfle les mollets et le moral !

Durée concert 1h15

spectacle ados/adultes enfants bienvenus

Information et billetterie (prix libre conseillé) > pianovelo.fr .

Le Relai.s des Futurs 15 Avenue du 8 Mai 1945 Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Piano vélo Tour de France Le Début du Monde conte musical tous publics

L’événement Piano vélo Tour de France Le Début du Monde conte musical tous publics Lormes a été mis à jour le 2026-06-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)