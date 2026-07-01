AGENDA · Lormes
Le chanteur en perdition Lormes
mardi 21 juillet 2026 · Lormes
Informations pratiques
Lormes
Le chanteur en perdition
Sous la nouvelle halle Lormes Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:00:00
fin : 2026-07-21 22:30:00
Date(s) :
2026-07-21
“Le chanteur en perdition” à Lormes. A 20h, sous la nouvelle halle, spectacle musical. Entrée libre (un chapeau circulera à l’issue de la représentation) .
Sous la nouvelle halle Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 13 84 21
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English : Le chanteur en perdition
L’événement Le chanteur en perdition Lormes a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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