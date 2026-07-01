Informations pratiques

Lormes

Le chanteur en perdition

Sous la nouvelle halle Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:00:00

fin : 2026-07-21 22:30:00

Date(s) :

2026-07-21

“Le chanteur en perdition” à Lormes. A 20h, sous la nouvelle halle, spectacle musical. Entrée libre (un chapeau circulera à l’issue de la représentation) .

Sous la nouvelle halle Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 13 84 21

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English : Le chanteur en perdition

L’événement Le chanteur en perdition Lormes a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs