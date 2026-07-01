Les Grandes Tablées Place François Mitterrand Lormes
samedi 25 juillet 2026 · Place François Mitterrand · Lormes
Informations pratiques
Lormes
Les Grandes Tablées
Place François Mitterrand Marché couvert Lormes Nièvre
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 12:00:00
fin : 2026-07-25 16:00:00
Date(s) :
2026-07-25
“Les Grandes Tablées” à Lormes. A partir de 12h, venez partager un repas convivial à partir de produits locaux et en chansons. Au programme à partir de 9h marché de producteurs, 12h repas servi à table à partir de produits locaux, animation musicale, venez chanter…Réservation obligatoire directement en mairie de Lormes (paiement à la réservation). Prix du repas 20€ (Apéritif, entrée, plat, fromage, dessert) hors boissons.
Thème Blanc et vert
Organisé par la commune de Lormes. .
Place François Mitterrand Marché couvert Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 31 55 ecabreraclerget@gmail.com
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English : Les Grandes Tablées
L’événement Les Grandes Tablées Lormes a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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