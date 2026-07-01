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Les Grandes Tablées Place François Mitterrand Lormes

samedi 25 juillet 2026 · Place François Mitterrand · Lormes

Les Grandes Tablées Place François Mitterrand Lormes

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Place François Mitterrand
Adresse
Marché couvert
Ville
58140 Lormes
Département
Nièvre
Tarif
20 20 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Lormes

Les Grandes Tablées

Place François Mitterrand Marché couvert Lormes Nièvre

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 12:00:00
fin : 2026-07-25 16:00:00

Date(s) :
2026-07-25

“Les Grandes Tablées” à Lormes. A partir de 12h, venez partager un repas convivial à partir de produits locaux et en chansons. Au programme à partir de 9h marché de producteurs, 12h repas servi à table à partir de produits locaux, animation musicale, venez chanter…Réservation obligatoire directement en mairie de Lormes (paiement à la réservation). Prix du repas 20€ (Apéritif, entrée, plat, fromage, dessert) hors boissons.
Thème Blanc et vert
Organisé par la commune de Lormes.   .

Place François Mitterrand Marché couvert Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 31 55  ecabreraclerget@gmail.com

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English : Les Grandes Tablées

L’événement Les Grandes Tablées Lormes a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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